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Зеленский выразил уверенность в своем переизбрании на второй срок

Зеленский выразил уверенность в своем переизбрании на второй срок

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что украинцы снова выбрали бы его своим президентом, если бы голосование в стране состоялось прямо сейчас.

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