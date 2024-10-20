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Россия возглавляет список туристов, въезжающих в Анталию

Россия возглавляет список туристов, въезжающих в Анталию

Анталия привлекла рекордное количество туристов из России за последние девять месяцев. С января по сентябрь этого года курортная провинция Турции принесла доход 3 миллионам 200 тысячам россиян, что является самым высоким показателем среди всех зарубежных стран.

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Комментарии
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Валерий Протасов
А почему бы не называть Анатолию так, как было принято до турецкого завоевания?
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13 час.

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