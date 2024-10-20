Россия возглавляет список туристов, въезжающих в Анталию

Анталия привлекла рекордное количество туристов из России за последние девять месяцев. С января по сентябрь этого года курортная провинция Турции принесла доход 3 миллионам 200 тысячам россиян, что является самым высоким показателем среди всех зарубежных стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии