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Гордон после 1:3 от «Спартака»: «Было столько давления, моментов у ворот соперника. Если мы будем действовать с таким же напором, это будет хорошим знаком»

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон высказался после поражения от «Спартака» (1:3). «Трактор» проиграл 4 из 5 матчей со старта сезона.

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