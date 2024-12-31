Америка назвала своего главного врага! Кого сегодня боятся штаты?

ЛК Любовь Кузьмина Не голову морочить, а брать ресурсы для райской жизни на Земле. Так и Россия им нужна, чтобы все забрать и никто этого не скрывает в их доктринальных документах. Замечу, не для взаимовыгодной торговли и сотрудничества, а все забрать бесплатно. Так как с Украиной, Барак Обама, как хвалился о том, что потратили всего то пять миллиардов долларов и Украина почти полностью в их руках.

W Walery Долбанные штаты по себе судят об инопланетянах и боятся оказаться на месте тех индейцев с которых ковбои было время снимали скальпы. При том что весь мир с радостью бы воспринял встречи с гостями другой Галактики и с интересом пообщались бы. Однако именно Штаты тормозят Мир в развитии... и это уже нельзя считать тайной. Все войны идут из США и особенно этой старой и не доброй Англии.