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Америка назвала своего главного врага! Кого сегодня боятся штаты?

Америка назвала своего главного врага! Кого сегодня боятся штаты?

Известия Мы не заметили, как скончалась большая американская идея? Нет, я вовсе не про борьбу Байдена и Трампа.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Не голову морочить, а брать ресурсы для райской жизни на Земле. Так и Россия им нужна, чтобы все забрать и никто этого не скрывает в их доктринальных документах. Замечу, не для взаимовыгодной торговли и сотрудничества, а все забрать бесплатно. Так как с Украиной, Барак Обама, как хвалился о том, что потратили всего то пять миллиардов долларов и Украина почти полностью в их руках.
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17 час.
W
Walery
Долбанные штаты по себе судят об инопланетянах и боятся оказаться на месте тех индейцев с которых ковбои было время снимали скальпы.  При том что весь мир с радостью бы воспринял встречи с гостями другой Галактики и с интересом пообщались бы.  Однако именно Штаты тормозят Мир в развитии... и это уже нельзя считать тайной.  Все войны идут из США и особенно этой старой и не доброй Англии.
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17 час.
Так будет
пнидостан однозначно должен быть уничтожен, чем быстрее, тем лучше, лучше для всех нас, во всяком случае
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16 час.

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