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Times считает рискованным решение Зеленского напасть на Курскую область

Times считает рискованным решение Зеленского напасть на Курскую область

Вторжение украинских военных в Курскую область застало врасплох западных сторонников Украины, в том числе США, и является самым рискованным решением украинского президента Владимира Зеленского на сегодняшний день.

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