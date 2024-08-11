Times считает рискованным решение Зеленского напасть на Курскую область

Вторжение украинских военных в Курскую область застало врасплох западных сторонников Украины, в том числе США, и является самым рискованным решением украинского президента Владимира Зеленского на сегодняшний день.
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