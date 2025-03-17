Из Казани на СВО доставили очередную партию гумпомощи

Военнослужащие 430-го и 1232-го полков получили гуманитарную помощь от мэрии Казани. Руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев лично доставил в зону специальной военной операции 573 единицы специализированного оборудования и необходимых вещей.
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