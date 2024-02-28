Напавшего с «мачете» на прохожего на Маршала Блюхера рецидивиста отпустили

Оба участника конфликта оказались жителями республики Саха. Задержанного 20-летнего рецидивиста за драку с «мачете» на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге, которое оказалось обыкновенной металлической трубой, отпустили, с него сняли все обвинения.
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