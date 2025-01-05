АЛ

Антонина Лаврентьева

Жаль только Приднестровье.Европейцы сами себе куют " счастье" , спонсировав войну против России и посылая своих боевиков в войско укрофашистов.История дураков ничему не учит.Пока газ им не надо давать, я так думаю.Мы не нарушали условия контракта, они своей политикой способствуют , что их постоянно будут" опускать".Германии хрчется и погреться русским газом и в то же время заслать своих головорезов на помощь укрофашистам , да оружия побрльше заслать для уничтожения мирнооо населения. Население Германие помалкивает по поводу действий их сумасшедших руководителей.А вдруг у них что- то получится насолить русским, от которых немцы десятилетия получали газ и др.Но Бог всегда прав! Получайте что заработали! Население приграничное России тоже сидит по подвалам и мерзнет, пока немцы воюют с ними.Но с ними страна Россия и им оказывается помощь.А немцы на кого расчитывают?Им помогать некому.Они Рабы!