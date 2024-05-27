Часть Куйбышевского района Иркутска осталась без света днем 27 мая

27 мая в 14:00 произошло частичное отключение электроэнергии в Куйбышевском районе Иркутска. Это коснулось домов по улицам Баррикад, Зимняя, Аларская, Ипподромная, Карлукская, Сарафановская и некоторым другим.
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