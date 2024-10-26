Ученые рассказали о способности кошек улучшать здоровье человека

Владельцы кошек часто относятся к ним как к членам своей семьи. В свою очередь, эти домашние питомцы оказывают на здоровье своих хозяев глубокое влияние – как психическое, так и физическое, передает Medicalxpress.
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