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Несекретные материалы

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Карта полковника Петерса 20-летней давности раскрыла планы США на Ближний Восток

Карта полковника Петерса 20-летней давности раскрыла планы США на Ближний Восток

Соединенные Штаты уже много лет реализуют планы по контролю над Ближним Востоком. В соответствии со своими геополитическими устремлениями Вашингтон перекраивает карту региона, раздувая конфликты и противоречия в отдельных странах.

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