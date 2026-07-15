В России разработали умный зонт для защиты от солнца на пляже

Он сам поворачивается вслед за светилом и сохраняет комфортную тень без участия человека Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) создали прототип интеллектуального пляжного зонта, который может автоматически подстраиваться под положение солнца, обеспечивая постоянную тень в течение всего дня.
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