Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США

Режиссёр фильма «Мастер и Маргарита» Михаил Локшин и дистрибьютор Luminosity Pictures подали иск против продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, обвинив их в том, что они препятствуют прокату фильма в США.
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