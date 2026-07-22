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Татьяна Ким рассказала о выплатах работающим на Wildberries продавцам

Татьяна Ким рассказала о выплатах работающим на Wildberries продавцам

Wildberries окажет финансовую поддержку работающим на маркетплейсе продавцам. Первыми выплаты получат наименее защищенные предприниматели уже 22 июля, заявила журналистам основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

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