Макрон заявил о скорой подготовке французами бригады ВСУ с 4,5 тысячами бойцов

Для этого киевский режим сейчас активно проводит мобилизационные мероприятия.Франция вынашивает планы по подготовке полноценной бригады ВСУ в составе 4,5 тысяч человек, которые будут не просто обучены европейскими военными инструкторами, но и вооружены.
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