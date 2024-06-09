Макрон заявил о скорой подготовке французами бригады ВСУ с 4,5 тысячами бойцов

Для этого киевский режим сейчас активно проводит мобилизационные мероприятия.Франция вынашивает планы по подготовке полноценной бригады ВСУ в составе 4,5 тысяч человек, которые будут не просто обучены европейскими военными инструкторами, но и вооружены.