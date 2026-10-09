Продажи электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое за 9 месяцев 2026 года

Доля электромобилей и гибридов за девять месяцев 2026 года составила 9,3% от общего рынка новых автомобилей в России, что значительно выше показателя за аналогичный период прошлого года (5,1%).
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