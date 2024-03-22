ГКП ЕСМЦ: На Камчатке задержали мужчину, который удерживал женщину в заложниках Сотрудники правоохранительных органов Камчатского края задержали мужчину, который в одной из квартир Петропавловска-Камчатского удерживал в заложниках женщину.
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