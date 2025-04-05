Ограничительные меры на продажу спиртного, действующие в будние дни в ряде российских регионов, могут быть расширены и на выходные.
Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Комментарии
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Eduard
Я против!
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20 час.
СА
Сергей Андросов
Этим .... заняться нечем? Один соль с перцем запрещает, второй спиртное по выходным, когда это останавливало? То что обещали после повышения пенсионного возраста пенсии под 40 тыр, ни одна собака не тявкает! Ключевая ставка, которая уничтожает рост экономики никого не волнует! Посадить их на минимальную зарплату, может поумнеют!
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20 час.
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