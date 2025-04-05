Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в выходные

СА

Сергей Андросов

Этим .... заняться нечем? Один соль с перцем запрещает, второй спиртное по выходным, когда это останавливало? То что обещали после повышения пенсионного возраста пенсии под 40 тыр, ни одна собака не тявкает! Ключевая ставка, которая уничтожает рост экономики никого не волнует! Посадить их на минимальную зарплату, может поумнеют!