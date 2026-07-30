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За рулем

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Полный привод, мощный мотор, смешной расход — новый внедорожник известной марки

Полный привод, мощный мотор, смешной расход — новый внедорожник известной марки

Китайские дилеры начали выставлять в шоурумах новый Jetour Zongheng F700 – гибридный пикап, официальные продажи которого должны стартовать только 6 августа, а пока есть шанс посмотреть на серийную машину вживую.

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