Полный привод, мощный мотор, смешной расход — новый внедорожник известной марки

Китайские дилеры начали выставлять в шоурумах новый Jetour Zongheng F700 – гибридный пикап, официальные продажи которого должны стартовать только 6 августа, а пока есть шанс посмотреть на серийную машину вживую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии