Медведев: удары ВС РФ по немецким военным заводам будут соответствовать праву

Если Германия будет направлять ВСУ ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, то удары ВС РФ по заводам в Германии, где эти ракеты производят, будут соответствовать международному праву, заявил 1 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.