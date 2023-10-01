Медведев: удары ВС РФ по немецким военным заводам будут соответствовать праву

Если Германия будет направлять ВСУ ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, то удары ВС РФ по заводам в Германии, где эти ракеты производят, будут соответствовать международному праву, заявил 1 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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