Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЕРЕВАН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КИЕВ: АРМЕНИЯ СТАНЕТ ВОЕННОЙ БАЗОЙ США

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Пашинян, окончательно разрывая связи с Россией и готовясь к выходу из ОДКБ, бросается в объятия НАТО.

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Комментарии
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ВК
Виктор Каменский
Твари продажные.
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15 час.
Сергей Ульмасов
Хачье вонючее
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15 час.
ninikooo Митусова
Свою голову каждому придурку не приставишь. Пусть посмотрят на Украину/ это их ближайшее будущее.
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14 час.

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