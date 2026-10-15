Знаменитая фамилия открывает многие двери. Только вот куда за ними идти — каждый решает сам. У одиннадцати дочерей известных актёров судьбы сложились предельно по-разному: кто-то остался в кадре, кто-то ушёл за него, а кто-то нашёл себя в музыке, на подиуме или за мольбертом.