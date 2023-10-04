В Красноярском крае полицейские задержали помощника телефонных мошенников

Задержанный пояснил, что нашел такой способ быстрого заработка в Интернете. 18-летнему парню на телефон приходили адреса места жительства жертв и реквизиты счетов, на которые необходимо было зачислить средства.
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