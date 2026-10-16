Season 2 of "The Rainmaker," starring Milo Callaghan and based on John Grisham's best-selling novel, premieres on USA Network Friday.
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