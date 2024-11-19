Осипов: отказаться от мигрантов невозможно из-за большого числа строек

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью ТАСС заявил, что отказаться от мигрантов в регионе невозможно, поскольку они необходимы для развития экономики и выполнения большого числа строек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии