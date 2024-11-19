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Осипов: отказаться от мигрантов невозможно из-за большого числа строек

Осипов: отказаться от мигрантов невозможно из-за большого числа строек

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью ТАСС заявил, что отказаться от мигрантов в регионе невозможно, поскольку они необходимы для развития экономики и выполнения большого числа строек.

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