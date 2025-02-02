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"Ъ": российские власти увеличат расходы на науку

"Ъ": российские власти увеличат расходы на науку

В 2025 году в России возрастут расходы федерального бюджета на науку. Об этом, ссылаясь на экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ").

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