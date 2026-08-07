💡В Севастополе до 12:00 ограничат электроснабжение по графику второй очереди Отключения затронут Ленинский район, Центр города, Фиолент и Северную сторону, сообщили в «Севастопольэнерго».
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💡В Севастополе до 12:00 ограничат электроснабжение по графику второй очереди Отключения затронут Ленинский район, Центр города, Фиолент и Северную сторону, сообщили в «Севастопольэнерго».