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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Многодетные семьи Алтайского края начали получать специальные удостоверения

Многодетные семьи Алтайского края начали получать специальные удостоверения

Пока выдают лишь печатные удостоверения, но скоро они появятся и в электронном виде 16 сентября 2024 года Министерство социальной защиты Алтайского края начало выдавать бумажные удостоверения единого образца многодетным семьям.

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