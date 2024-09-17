Многодетные семьи Алтайского края начали получать специальные удостоверения

Пока выдают лишь печатные удостоверения, но скоро они появятся и в электронном виде 16 сентября 2024 года Министерство социальной защиты Алтайского края начало выдавать бумажные удостоверения единого образца многодетным семьям.
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