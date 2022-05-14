Тони Фергюсон: «Меня нокаутировали к чертям. Не хочу, чтобы это дерьмо когда-либо повторилось»

Известный легковес UFC Тони Фергюсон высказался о поединке с Майклом Чендлером, в котором «Эль-Кукуй» уступил нокаутом.

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