Дилер в Дубае выставил на продажу распроданный до 2026 года Lamborghini Revuelto

Дубай всегда был пристанищем дорогих автомобилей, особенно машин Lamborghini. Но главную новинку этой итальянской марки – суперкар Revuelto – до недавнего времени было не найти ни в одном автосалоне Эмиратов.
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