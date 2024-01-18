Лавров и глава МИД КНДР обсудили сотрудничество Москвы и Пхеньяна

В Москве прошли переговоры между министерством иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и главой Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республика Цой Сон Хи, которая была в российской столице с официальным визитом с 14 по 18 января.