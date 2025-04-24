Рубио: снятие санкций с "Северного потока-2" не обсуждалось

Американский чиновник опроверг информацию, призвав "отозвать вымысел".Госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявление Politico о том, что в Белом доме обсуждают снятие санкций с газопровода "Северный поток-2".
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