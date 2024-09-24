Отправить по ссылке: бизнес наращивает продажи через соцсети и мессенджеры

Все больше российских компаний выставляют клиентам счет по ссылке - в соцсетях или мессенджерах. На сегодняшний день такой возможностью пользуются уже 43% предпринимателей, приводит свои данные «Т-Касса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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