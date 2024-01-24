Камеры наблюдения в селе Штефан-Водского района. Мнения жителей

Все больше примэрий страны устанавливают камеры наблюдения в общественных местах. В селе Раскаецы Штефан-Водского района в конце декабря две камеры видеонаблюдения были установлены в детском саду и на детской площадке в центре села.
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