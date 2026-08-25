«Между мной и женой он пропускал третью рюмку»: почему тайный роман Людмилы Сенчиной и Иосифа Кобзона закончился побегом

Ночные рейсы между Москвой и Ленинградом ради пары часов вместе, охапки цветов, дорогие подарки и совместные гостиничные номера вопреки строгим советским запретам — их роман закрутился со стремительной силой.
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