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«Между мной и женой он пропускал третью рюмку»: почему тайный роман Людмилы Сенчиной и Иосифа Кобзона закончился побегом

«Между мной и женой он пропускал третью рюмку»: почему тайный роман Людмилы Сенчиной и Иосифа Кобзона закончился побегом

Ночные рейсы между Москвой и Ленинградом ради пары часов вместе, охапки цветов, дорогие подарки и совместные гостиничные номера вопреки строгим советским запретам — их роман закрутился со стремительной силой.

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