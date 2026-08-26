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Газета.ру

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В Госдуме призвали ввести бесплатный проезд для многодетных родителей

В Госдуме призвали ввести бесплатный проезд для многодетных родителей

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым призвали сделать бесплатным общественный транспорт для родителей в многодетных семьях.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Чудесно! Мигранты, отягощённые стаей выводка ездят бесплатно внаглую. Теперь будут ездить бесплатно по закону. &quot;Новые&quot; придурки всё время норовят вылезти с каким-нибудь идиотизмом, а теперь ещё и выборы - надо отметиться! Да, российским коренным многодетным надо сделать добро, но их не так много, потому надо делать адресно, а не валить всё в кучу для приезжих нахлебников!
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