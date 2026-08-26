В Госдуме призвали ввести бесплатный проезд для многодетных родителей

Вячеслав Денисов

Чудесно! Мигранты, отягощённые стаей выводка ездят бесплатно внаглую. Теперь будут ездить бесплатно по закону. "Новые" придурки всё время норовят вылезти с каким-нибудь идиотизмом, а теперь ещё и выборы - надо отметиться! Да, российским коренным многодетным надо сделать добро, но их не так много, потому надо делать адресно, а не валить всё в кучу для приезжих нахлебников!