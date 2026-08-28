Европейский курс или самостоятельность: Исландия за два дня до исторического референдума

РЕЙКЬЯВИК (ИА Реалист). За два дня до решающего голосования Исландия оказалась на грани исторического выбора: референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС, назначенный на субботу, 29 августа, может завершиться с минимальным перевесом одной из сторон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии