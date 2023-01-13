Можно подумать, что речь пойдет о классических сорняках, но это совсем не так

Вы можете подумать, что речь идет о классической травке, но это совсем не так. В этот раз мы поговорим о декоративных видах, которые часто встречаются на наших клумбах и могут преподнести садоводу неожиданные сюрпризы.
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