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Иришка Чики-Пики разводится с Безумным Пашей

Иришка Чики-Пики разводится с Безумным Пашей

Главная пара треш-блогеров Рунета объявила о расставании после 13 лет жизни. Иришка Чики-Пики и Безумный Паша разводятся, что удивило фанатов.

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