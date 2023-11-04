МИД: НАТО может вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума сообщил, что Москва допускает втягивание Североатлантического альянса в конфликт на Ближнем Востоке, если Соединенным Штатам Америки потребуется «придать легитимности» своим действиям.