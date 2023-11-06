В Тазовском районе ЯНАО курсы НВП прошли более 20 человек

В Тазовском районе завершились курсы начальной военной подготовки. Более 20 местных жителей научились обращаться с огнестрельным оружием, оказывать первую медпомощь и управлять беспилотниками, сообщила в соцсетях районная администрация.
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