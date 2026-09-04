В Германии началось производство более 5000 дальнобойных ударных дронов для Украины, сообщает Handelsblatt.
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Бить по заводам в ФРГ не поможет, необходимо пресечь пути доставок этих дронов в Укрорейх , пресечь начисто .