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Глава правящей партии Грузии поддержал возобновление авиасообщения с РФ

Глава правящей партии Грузии поддержал возобновление авиасообщения с РФ

Тбилиси приветствует возобновление прямого авиасообщения России и Грузии. Такой шаг позволит облегчить положение граждан, живущих на два государства и совершающих частые перелеты, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

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