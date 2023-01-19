Глава правящей партии Грузии поддержал возобновление авиасообщения с РФ

Тбилиси приветствует возобновление прямого авиасообщения России и Грузии. Такой шаг позволит облегчить положение граждан, живущих на два государства и совершающих частые перелеты, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.