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В отношении банды, похитившей петербуржца, возбудили уголовное дело о вымогательстве

Преступники угрожали мужчине убийством и требовали передать 700 тысяч рублей несуществующего долга. В отношении банды нацистов, похитивших петербуржца на Дунайском проспекте, возбудили уголовное дело о вымогательстве.

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