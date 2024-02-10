В отношении банды, похитившей петербуржца, возбудили уголовное дело о вымогательстве

Преступники угрожали мужчине убийством и требовали передать 700 тысяч рублей несуществующего долга. В отношении банды нацистов, похитивших петербуржца на Дунайском проспекте, возбудили уголовное дело о вымогательстве.
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