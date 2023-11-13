Лекорню выразил готовность возобновить контакты с Россией

Франция выразила готовность возобновить контакты с Россией, в случае если они окажутся эффективными и полезными, так как переговоры между главами оборонных ведомств двух стран позволили избежать эскалации между ними в трудные моменты.
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