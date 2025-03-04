Военные Индии фиксируют полеты турецких БПЛА армии Бангладеш — ANI

Армия Бангладеш приобрела турецкие БПЛА Bayraktar TB-2 и использует их для разведовательных операций у границ Индии, установила армия республики, сообщает 4 марта агентство ANI со ссылкой на анонимные источники.
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