✍️ Более полусотни крымчан написали Всероссийский диктант по текстам поэта Расула Гамзатова Всероссийский диктант «Россия — дом народов» провели на площадке КИПУ имени Февзи Якубова.
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