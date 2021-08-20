ПЛЕЙМЕЙКЕР

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    Без чести и совести.Линой Ашрам: Жало...
  • Петр Петрович
    Ты не наказала чиновников, ты предала народ и государство. Шваль ты после этогоТимановская получ...
  • ирина ульянкина
    Охреневшая от вседозволенности тетка. Можно подумать,она такой раньше не была...просто Пети не было...но взрослому би...Как судья Безборо...

Месси и Роналду не попали в тройку лучших по версии УЕФА, Шомуродов принес победу Моуринью, Лунева вызвали в сборную

Месси и Роналду не попали в тройку лучших по версии УЕФА, Шомуродов принес победу Моуринью, Лунева вызвали в сборную

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. MVP евросезона выберут из трио Де Брейне – Жоржиньо – Канте УЕФА на своем официальном сайте опубликовал шорт-лист претендентов на награду лучшему футболисту европейского сезона-2020/21.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх