Месси и Роналду не попали в тройку лучших по версии УЕФА, Шомуродов принес победу Моуринью, Лунева вызвали в сборную

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. MVP евросезона выберут из трио Де Брейне – Жоржиньо – Канте УЕФА на своем официальном сайте опубликовал шорт-лист претендентов на награду лучшему футболисту европейского сезона-2020/21.