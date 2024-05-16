Путин поблагодарил Си Цзиньпина за тёплый приём в Китае

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за тёплый приём в Китае. «Прежде всего хотел бы поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за тёплый приём», — сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров, которые продолжались около 2,5 часа.