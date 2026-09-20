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Регион 29

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На платформе дистанционного электронного голосования в России проголосовали 3,4 млн человек

На платформе дистанционного электронного голосования в России проголосовали 3,4 млн человек

По данным на 9:55 мск, свой выбор на платформе сделали 3,4 млн зарегистрировавшихся избирателей, а система применяется в 32 регионах страны.

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